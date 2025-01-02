ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فمن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير من أجل الدعوة إلى انتخابات الرئاسة وبدء العملية على الفور.

وبذلك يتم تقديم موعد العملية 3 أشهر، حيث جرت آخر انتخابات في أبريل 2021، وسيترشح فلورنتينو بيريز لإعادة انتخابه.

وتنص الفقرة ب من المادة 38، من النظام الأساسي لنادي ريال مدريد على السماح بإجراء الدعوة للانتخابات وبمجرد الموافقة على الدعوة من قبل مجلس الإدارة، سيتم إرسالها إلى المجلس الانتخابي لبدء إجراءات الدعوة للانتخابات.

كان فلورنتينو بيريز هو الوحيد الذي ترشح للانتخابات في عام 2009، وحتى الآن دون انتخابات أخرى نظرا لأنه في أعوام 2013 و2017 و2021 لم يترشح أي شخص آخر كبديل.

وتتضمن شروط الترشح لرئاسة النادي عددا من المواصفات، أبرزها أن يكون الشخص إسبانيا، وبالغا للسن القانوني، ويسدد الرسوم اللازمة، وأن يمر على عضويته للنادي 20 عاما متصلة على الأقل، وألا يخضع لأي عقوبة تمنع تولي المناصب الإدارية، وألا يشغل منصبا آخرا في كرة القدم، مع تقديم ضمان بنكي مدعوما بأصول شخصية.

ولم يترشح حتى الآن منافسا قويا لفلورنتينو بيريز، مما يعني صعوبة الإطاحة به في الوقت الراهن.

ونجح بيريز، في قيادة ريال مدريد لتحقيق بطولات عدة منذ توليه رئاسة النادي في 2000، ثم بعد عودته في 2009، كان أبرزها فوز ريال مدريد بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و5 ألقاب في كأس العالم للأندية و7 ألقاب للدوري الإسباني و3 كؤوس لملك إسبانيا و7 ألقاب في السوبر الإسباني فضلا عن بطولات أخرى.