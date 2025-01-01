وسجل محمد مرهون الهدف الوحيد للبحرين في الدقيقة 76 من المباراة التي أقيمت وسط حضور 60122 متفرجا بمدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويت.

وانتزع منتخب البحرين بطاقة التأهل للنهائي رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52 نتيجة تدخل عنيف.

ويحلم المنتخب البحريني الفائز باللقب الخليجي مرة واحدة في عام 2019 بتحقيق الكأس مجددا عندما يلعب المباراة النهائية أمام عُمان يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب العماني تأهل لنهائي خليجي 26 بالفوز 2 - 1 على المنتخب السعودي في وقت سابق يوم الثلاثاء.

أما المنتخب الكويتي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات آخرها في عام 2010، فقد تبددت ماله في استعادة عرشه الخليجي بعد غياب سنوات رغم إقامة النسخة الحالية على ملعبه ووسط جماهيره.

وغلب الحذر الشديد على أداء الفريقين طوال الشوط الأول، حيث اكتفى المنتخب الكويتي بالاستحواذ والسيطرة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى إبراهيم لطف الله حارس البحرين.

في المقابل كاد الأحمر البحريني أن يهز الشباك في الدقيقة 35 عندما تصدى خالد الرشيدي حارس مرمى الكويت لانفراد تام أمام مهدي الحمدان لترتد الكرة إلى محمد مرهون ليتابعها برأسه لكن المدافع الكويتي فهد الهاجري أبعد الكرة برأسه من على خط المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، كان الحارس البحريني لطف الله يقظا في التصدي لركلة حرة سددها محمد دحام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان سيناريو الشوط الثاني أكثر إثارة، وبدأ بتسديدة للبحريني محمد مرهون ارتدت من العارضة بعد مرور ثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 52 حصل مهدي عبد الجبار لاعب المنتخب البحريني على إنذار ثان ثم بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف ضد حمد العربي مدافع منتخب الكويت، ليكمل الأحمر اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتأثر منتخب البحرين بالنقص العددي بل هز شباك منافسه بهدف عندما نفذ كميل الأسود ركلة حرة، وارتبك الدفاع الكويتي مع حارس المرمى خالد الرشيدي في إبعادها لترتطم الكرة بجسد البحريني إبراهيم بن عدي، قبل أن يكملها مرهون بقدمه في المرمى الخالي.

وحاول منتخب الكويت إدراك التعادل حيث سدد عيد الراشدي كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 82، لكن "الأزرق" الكويتي لم يستغل النقص العددي لمنافسه الذي كان منظما للغاية على مستوى كل الخطوط.

ومع احتساب الحكم عشر دقائق وقت بدل ضائع، سدد محمد مرهون كرة جديدة أبعدها الحارس الكويتي خالد الرشيدي بخلاف تسديدة أخرى من مهدي الحميدان أبعدها الدفاع الكويتي قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية ليعلن عن خروج منظم البطولة من الدور قبل النهائي.