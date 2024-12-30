بأداء مذهل، وهتافات "الملك المصري"، أنهى النجم محمد صلاح عام 2024 بأفضل طريقة، مساء الأحد، وحطم رقما قياسيا جديدا، وقاد ليفربول لتوسيع الفارق في صدارة البريميرليغ.