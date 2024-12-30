بأداء مذهل، وهتافات "الملك المصري"، أنهى النجم محمد صلاح عام 2024 بأفضل طريقة، مساء الأحد، وحطم رقما قياسيا جديدا، وقاد ليفربول لتوسيع الفارق في صدارة البريميرليغ.
وسجل محمد صلاح هدفا رائعا، وقام بتمريرتين حاسمتين لزملائه، خلال انتصار ليفربول على وست هام بنتيجة 5-0.
صلاح حطم أرقاما مثيرة في الأسابيع الماضية، هنا أبرزها:
- سجل صلاح الآن أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات، في جميع مواسمه الثمانية مع ليفربول. من بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، فقط آلان شيرر (10) وهاري كين (9) سجلوا "أكثر من 20 هدفا في الموسم"، لثمانية مواسم أو أكثر.
- ساهم صلاح في 30 هدفا في 18 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (17 هدفا و13 تمريرة حاسمة)، وهو أقل عدد من المباريات التي يحتاجها أي لاعب للوصول إلى 30 مساهمة في موسم واحد بالمسابقة.
- سجل هدف وقام بصناعة هدف، في مباراة واحدة، 8 مرات مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول هذا الموسم، وهو أكبر عدد (هدف وأسيست في مباراة واحدة) قام به أي لاعب في الدوري سابقا.
- ساهم صلاح في 53 هدفا في جميع المسابقات في عام 2024 (29 هدفا، 24 تمريرة حاسمة)، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
- قدم صلاح 23 تمريرة حاسمة لليفربول في جميع المسابقات في عام 2024. وهذا هو أكبر عدد من التمريرات الحاسمة للاعب ليفربول في سنة تقويمية واحدة في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا 22 تمريرة حاسمة لألكسندر أرنولد في عام 2019.