وأشار الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت مساء الأحد إلى أنه تقرر تغريم نادي شباب بلوزداد الجزائري 10 لاف دولار أميركي، منها 5 آلاف دولار مع إيقاف التنفيذ حال عدم تكرار الشغب خلال عام قادم، وذلك بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي.

وتلقى نادي الجيش الملكي المغربي نفس العقوبة المالية لنفس السبب، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 7 ديسمبر الجاري في دوري أبطال أفريقيا.

كما طبقت نفس العقوبة أيضا على نادي اتحاد الجزائر بسبب تجاوزات جماهيره خلال مواجهة أورابا يونايتد البوتسواني التي أقيمت يوم 27 نوفمبر الماضي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

أما نادي الصفاقسي التونسي، فقد تم تغريمه 20 ألف دولار أميركي، مع تعليق 10 لاف دولار لمدة 12 شهرا، وذلك بسبب إلقاء جماهيره الألعاب النارية على أرض الملعب خلال مباراة النادي الرياضي القسنطيني الجزائري في كأس الكونفدرالية يوم 27 نوفمبر الماضي.

وعوقب الاتحاد الليبي لكرة القدم بغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار وإقامة مباراتين للمنتخب الأول بدون جمهور بسبب شغب الجماهير وسلوكيات مسؤولي المنتخب الليبي، أثناء وبعد مواجهة بنين التي أقيمت في بنغازي يوم 18 نوفمبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.