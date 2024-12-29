وكانت تقارير إعلامية كشفت أن لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي ستجتمع الأحد لبحث إمكانية تعديل مواعيد مباراتي نصف النهائي والنهائي، بحيث تقام مباراتا نصف النهائي يوم الثلاثاء والأربعاء بدلا من الثلاثاء فقط، لإتاحة الفرصة من أجل إقامة المباراتين على استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، على أن تقام المباراة النهائية يوم الرابع بدلا من الثالث من يناير.

وبناء على قرار لجنة المسابقات ستقام مباراتا نصف النهائي في موعدهما المقرر سلفا وهو بعد غد الثلاثاء.

وستلتقي الكويت صاحبة الضيافة مع البحرين، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع عمان.

فيما تقرر تأجيل المباراة النهائية لتقام يوم السبت بدلا من الجمعة.