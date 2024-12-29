وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تمت بنسبة 90 بالمئة، لكن النادي الملكي لا يريد الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء منها تماما.

يأتي هذا في وقت يتجاهل فيه اللاعب عروض ليفربول لتجديد تعاقده لا سيما بعدما تم الاتفاق على كل شيء مع الريال وبدأ العد التنازلي لإتمام الصفقة والذي قد ينتهي في بداية شهر يناير المقبل.

كان ريال مدريد قد أبلغ ليفربول وفق الصحيفة منذ مدة بطريقة ودية أنه سيدخل في مفاوضات مع اللاعب في ظل العلاقة الجيدة التي تربط بين الناديين، ورغم ذلك لا تزال إدارة ليفربول تعمل على إقناع اللاعب بالبقاء.

ويرغب أرنولد في ترك أنفيلد بصورة جيدة خوفا من اعتبار انتقاله في منتصف الموسم للذهاب إلى منافس مباشر في دوري أبطال أوروبا بمنزلة طعنة لليفربول.