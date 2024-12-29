وكان يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد ردّ على سؤال عن حظوظ المنتخب السعودي في الفوز بلقب "خليجي 26" بالضحك، الأمر الذي اعتبره كثيرون نوعا من السخرية.

وأعرب البليهي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأخضر أمام العراق والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي قائلا في تصريحات عقب نهاية اللقاء "لم نبدأ في البطولة بشكل جيد لكن عوضنا الجماهير بالتأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف لاعب فريق الهلال "لعبنا أمام منتخب العراق باحترام كبير، ولذلك حققنا الفوز المستحق، وأمامنا الكثير من العمل من أجل مواصلة المشوار في البطولة".

وعن تصريحات محمود، وما إذا كانت استفزت لاعبي الأخضر، قال البليهي موجها كلامه نجم الكرة العراقية السابق: "إذا أردت أن تتكلم عن الكرة السعودية فعليك أن تقف على قدميك احتراما. لم يكن يعرفك أحد إلا عندما بدأت اللعب في السعودية. أتمنى لك رحلة سعيدة".

وسجل المهاجم البديل عبد الله الحمدان هدفين في توقيت حاسم ليمنح منتخب السعودية الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 3 -1 في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالكويت، يوم السبت.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحتفل نجم الهلال بهدفه الدولي الأول بعد صيام طويل دام 282 يوما.

وأدرك مهند علي التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبد الله الحمدان هدفين بعد مشاركته بديلا في الدقيقتين 81 و86 ليمنح الأخضر فوزا ثمينا تأهل به للدور قبل النهائي رفقة البحرين.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول وسط حضور 54942 ألف متفرج في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي.