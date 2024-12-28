أقيمت المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الثانية.

تقدم سالم الدوسري للسعودية في الدقيقة 57 من ضربة جزاء قبل أن يتعادل منهد علي لصالح العراق في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 81 أعاد عبد الله الحمدان التقدم للمنتخب الأخضر قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج برصيد 6 نقاط، من انتصارين وخسارة، وتأهل لنصف نهائي خليجي 26.

وودع العراق البطولة رسميا بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين.