ونشر كهربا رسالة الاعتذار على صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، وذلك عبر خاصية "ستوري".

وجاء فيها: "الجمهور هو متعة كرة القدم وأهم عناصرها وجمهور الأهلي أكبر داعم ليا وعلاقتي بجمهور الأهلي كبيرة وليهم رصيد يكفي ويوفي".

وأضاف: "أنا تعرضت لحملات ممنهجة والسباب لي ولأهلي بألفاظ محدش يقبلها على نفسه أو على أهله في رسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزة تدمر مستقبلي الكروي ومفيش لاعب كرة عايز يخسر فريقه أو يكون وحش".

وتابع: "جمهور الأهلي طول عمره هو اللاعب رقم واحد وصاحب فضل عليا بعد ربنا".

وختم رسالته بالقول: "ربنا يجعلكم دايما سند وظهر ليا وبعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".

وجاءت الأزمة في المباراة التي فاز بها الأهلي 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي، حين رصدت عدسات المصورين كهربا وهو يدعو زملاءه لعدم الرد على تحية الجماهير، والتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس.

وأتى هذا التصرف بعد هجوم جمهور الأهلي على بعض لاعبي الفريق، وتحديدا كهربا، بسبب إهداره لفرص سهلة وركلة جزاء في مباراة باتشوكا المكسيكي ببطولة كأس التحدي.