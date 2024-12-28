وكشف الاتحاد عن قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينها.

وأوقف الاتحاد جوزيه غوميز والذي كان المدير الفني للزمالك وقت اتخاذ القرار، مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه (قرابة ألف دولار)، لما بدر منه في مباراة الزمالك والمصري بتاريخ 2024/6/17.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من نادي بيراميدز ضد النادي الأهلي قرر الاتحاد المصري حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوقف الاتحاد المصري لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح 3 مباريات عقب طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز.

كما قرر الاتحاد المصري حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة وسعد شلبي المدير التنفيذي وأمير توفيق مدير التعاقدات "وقت اتخاذ القرار" فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي، فضلا عن حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

كما عاقب الاتحاد المصري اللاعب لاعب بيراميدز محمود عبد العاطي (دونغا) 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري (قرابة 2000 دولار)، وإيقاف كريم حافظ مباراة ومروان حمدي 6 مباريات و100 ألف جنيه.

كما كشف الاتحاد عن الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب المغربي محمد الشيبي من لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه (قرابة ألف دولار) ، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

كما أوقف الاتحاد المصري القيد عن النادي الإسماعيلي حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رقم 205/8/618 بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم.

كما قرر الاتحاد حرمان أسامة عبد القادر محمد على رئيس نادى منتخب السويس من دخول الملاعب لمدة عام كامل، في المسابقات التي يشارك فيها نادي منتخب السويس، ومعاقبة النادي باللعب من دون جمهور 6 مباريات.