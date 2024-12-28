وتحدث رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، والفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في حفل تسليم جوائز "غلوب سوكر" في دبي.

وكان أموريم، الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا لإريك تن هاغ، خسر في خمس من أول عشر مباريات في كافة المسابقات.

ومع اقتراب الدوري الإنجليزي من الوصول لمنتصفه، يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر بفارق ثماني نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط.

وقال رونالدو: "أموريم قام بعمل رائع في البرتغال مع النادي الذي لعبت له سابقا سبورتينغ. ولكن الدوري الإنجليزي شيء مختلف، إنه أكثر دوري تنافسي في العالم".

وأضاف: "كنت أعرف أن الأمور ستكون صعبة وستتواصل العاصفة. ولكن العاصفة ستنتهي وستشرق الشمس مجددا".

وانتهت الفترة الثانية لرونالدو في مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، بعد أن نشبت خلافات بينه وبين تن هاغ.

وتابع رونالدو: "قلت هذا قبل عام ونصف العام وسأستمر في قوله، المشكلة ليست في المدربين. الأمر أشبه بحوض السمك، ولديك سمكة مريضة بداخله، عندئذ يمكنك إخراجها وإصلاح المشكلة، ولكن إذا أعدتها مرة أخرى إلى حوض السمك، ستمرض".

وأكد الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني أن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية بدلا من لاعب الوسط الإسباني رودري.

وحول ذلك قال رونالدو: "فينيسيوس استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية. كان من الظلم أن يخسرها، أقول هذا أمام الجميع".

وفاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم اليوم الجمعة في دبي، علما أنه كان قد اختير كأفضل لاعب في العالم في حفل توزيع جوائز الأفضل التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.