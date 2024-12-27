ونجح منتخبا الكويت المستضيف وسلطنة عمان، في التأهل لنصف النهائي، بعد يوم مثير في "خليجي 26".

وتعادل الكويت صاحب الأرض والجمهور مع المنتخب القطري، بنتيجة 1-1.

الكويت تقدم بفضل ركلة حرة من المتألق محمد دحام في الدقيقة 74، قبل أن يعادل "العنابي" في الدقيقة 101 عن طريق المعز علي.

ومثله تأهل "الأحمر" العماني بعد التعادل 1-1 مع الإمارات، وإضاعة مهاجم الإمارات فابيو ليما لركلة جزاء في الدقيقة 95، كانت كفيلة بتأهل "الأبيض".

ومن المجموعة الثانية، تأهل الأحمر البحريني، بينما سيتنافس على البطاقة الثانية منتخبا السعودية والعراق مساء السبت.