وسجل صلاح هدفا رائعا في شباك ليستر سيتي، الخميس، في المباراة التي حسمها ليفربول بنتيجة 3-1 ليعزز موقعه على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة رد صلاح على سؤال بشأن مستقبله مع ليفربول في مقابلة تلفزيونية، قائلا: "سنرى ما سيحدث".

وينتهي عقد قائد منتخب مصر مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ودفع تألقه اللافت مؤخرا الجماهير للضغط على إدارة النادي من أجل الإبقاء عليه في "أنفيلد".

وسبق لصلاح صاحب الـ32 عاما، أن أعرب عن إحباطه من تلكؤ النادي في تقديم عرض لتجديد عقده.

وعبر صلاح عن سعادته بتسجيله 100 هدف على ملعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، وقال: "أحاول أن أعمل بجد لأزيد هذا الرقم".

وتابع "مو": "هذا جيد جدا، لكن الأهم هو أن يفوز الفريق، ونأمل أن نتوج بالدوري وأن يكون لي تأثير في ذلك".

وأضاف: "علينا أن نركز في كل مباراة ونأمل في أن نواصل هكذا. الأهم أن نتحلى بالتواضع ونأمل أن تبتعد عنا الإصابات".

ورفع صلاح رصيده في الدوري المحلي إلى 16 هدفا، ليواصل التحليق في صدارة هدافي المسابقة العريقة، متفوقا بـ3 أهداف على أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة، ليغرد منفردا في قمة الترتيب بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشلسي، علما أن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.