وعلى ملعب أنفيلد، بادر ليستر بالتسجيل مبكرا عن طريق الغاني أندريه أيو في الدقيقة السادسة، لكن الهولندي كودي جاكبو منح التعادل لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49، فيما تكفل صلاح بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 82.

ورفع محمد صلاح، الذي أحرز هدفين خلال فوز ليفربول 6 - 3 على مضيفه توتنهام في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده التهديفي إلى 16 هدفا بالبطولة، ليواصل التحليق في صدارة هدافي المسابقة، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة، ليغرد منفردا في قمة الترتيب، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشلسي، علما بأن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).