وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، فشل مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار، مما قد يبعده للمركز السابع في الترتيب.

وسجل مانشستر سيتي عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 14، قبل أن يعدل السنغالي إليمان إندياي، لإيفرتون، في الدقيقة 36.

وأضاع المهاجم إيرلنغ هالاند ركلة جزاء في الشوط الثاني، وضاع معها أمل العودة إلى طريق الانتصارات.

يذكر أن الفارق بين مانشستر سيتي والمتصدر ليفربول قد يتسع إلى 14 نقطة، في حال انتصار ليفربول على ليستر سيتي مساء الخميس.