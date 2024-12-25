وعلى حسابه الرسمي، نشر صلاح صورة له مع زوجته وطفلتيه، مرتدين "بيجاما" نوم مشابهة الشكل، إلى جوار شجرة "الكريسماس" تم تزيينها.

واعتاد النجم المصري أن ينشر "صورة الكريسماس" كل عام، مع عائلته، وإلى جوار الشجرة المزينة.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد نشر صورة مشابهة للعائلة بزي موحد كذلك، جالسين على مائدة طعام، داخل كوخ شتوي.

ويقضي رونالدو إجازة الأعياد في منتجع شتوي في فنلندا مع عائلته.