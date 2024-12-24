وأشار غوارديولا إلى أن الفريق لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر ثماني مباريات، وهو ما أسفر عن تراجع حامل اللقب إلى المركز السابع بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، من تراجع في مستواه التهديفي، حيث سجل هدفين فقط في آخر المباريات بعد أن أحرز عشرة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم. ورغم ذلك، شدد غوارديولا على أن مسألة التراجع ليست متعلقة بلاعب واحد.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي قبل مباراة إيفرتون المقررة بعد غد الخميس: "الأمر يتحمله الجميع وليس لاعبا واحدا فقط. عندما سجلنا أهدافًا في السابق وكان إرلينغ حاضرا بقوة، كان ذلك نتيجة لجهود الفريق بأكمله، وعندما تواجه المشاكل في الدفاع أو الوسط، فإن الأمر يتعلق بنا جميعًا".

وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بلاعب واحد فقط، لأصبح من السهل التعامل معه، لكن القضية ليست كذلك. إرلينج لاعب مهم جدًا وسيبقى كذلك، ونحن نعمل جاهدين على تحسين الأداء الجماعي".