وجاء قرار رينار بناء على تقرير طبي مقدم من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته في مباراة البحرين الأحد والتي خسرها الفريق 2-3 في مستهل مشواره بالبطولة.

وتعرض الشهري لإصابة عضلية خلال المباراة، وسيغيب عن باقي مباريات الفريق في البطولة، وأكد التقرير حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره اليمني الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، ثم يلتقي مع نظيره العراقي في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.

وكان رينار قد قال، يوم الإثنين، إن لاعبي فريقه افتقدوا اللعب بروح كبيرة أمام البحرين، مشيرا إلى الوضع ليس جيدا ويحتاج لتكثيف العمل.

وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ لقاءات المنتخبين بكأس الخليج التي يحقق فيها المنتخب البحريني فوزا للمرة الثانية على التوالي أمام المنتخب السعودي.

وحسمت البحرين آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس الخليج عندما فازت بهدف نظيف في نهائي نسخة عام 2019 وهو الانتصار الذي منح البحرين أول ألقابها الخليجية.

ولم يسبق للمنتخب السعودي أن خسر في مباراتين متتاليتين أمام البحرين، إذ يملك تفوقا رقميا بـ10 انتصارات مقابل 6 انتصارات للبحرين - بعد الفوز يوم الأحد - فيما حسم التعادل 4 لقاءات.