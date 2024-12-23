وذكر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن عقد المدافع الدولي ينتهي هذا الصيف، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي ناد آخر اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مما يفتح أمامه باب الانتقال في نهاية الموسم.

ورغم قرب انتهاء عقده، أبدى فان دايك رغبة في البقاء في "أنفيلد"، حيث أشار إلى أنه يركز على الموسم الحالي، الذي يشهد تصدر ليفربول لبطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في تصريحاته بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على توتنهام 6-3 أمس الأحد: "لا يوجد موعد نهائي، سنرى ما يخبئه المستقبل، هل هناك أي جديد؟ لا".

يُذكر أن فان دايك يعد من بين ثلاثة لاعبين في ليفربول تنتهي عقودهم في الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كل من المدافع ترينت ألكسندر أرنولد والمهاجم المصري محمد صلاح.