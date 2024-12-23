وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس إن "كهربا سرطان داخل الأهلي أو أي فريق يتواجد فيه".

وتحدث لاعب الزمالك عن موقف جمهور الأهلي والرسالة التي وجهت إلى لاعبي الفريق والإدارة والجهاز الفني، وقال إن غضب المشجعين أمر طبيعي في أي نادٍ كبير وهو حافز للاستمرار في النتائج الإيجابية.

وذكر أن الخلاف بين جمهور الأهلي واللاعبين لا يخدم مصلحة الفريق، بل يخدم مصلحة لاعب واحد وهو محمود عبدالمنعم "كهربا".

وتساءل نجم منتخب مصر السابق: "مين ورط الشناوي واللاعبين في مشكلته مع الجمهور؟"، قبل أن يستطرد قائلاً: "الحقيقة هو لاعب واحد فقط وجوده سرطان داخل أي فريق هو كهربا".

وقال أحمد حسام: "من حق المشجع اللي هو أكثر واحد بيتأثر نفسياً بأي نتائج سلبية أو بأي تصرفات تقلل من النادي صدرت من أي شخص داخل المنظومة إنه يعبر عن غضبه طالما الغضب ده ما فيهوش أي سب لأي شخص ولكن غضب عن طريق إيصال رسائل إلى الإدارة والجهاز واللاعبين وده اللي عملوا فعلاً جمهور الأهلي قبل الماتش ورد فعل اللاعبين كان عظيم بالفوز الكبير".

وتابع: "طبيعي أن الجمهور لما يلاقوا لاعيبتهم موتوا نفسهم في الملعب إنهم يحيوهم بعد الماتش علشان يقفلوا الصفحة ويوصلوا للاعبين رسالة أن بفوزك النهاردة الكبير الصفحة اتقفلت ومش هنقبل إلا بالأداء والنتائج دي، وهي دي عقلية مشجع الأندية الكبيرة مفيش غيرها وعقلية المشجع دي هي اللي بتتنقل لكل فرد داخل المنظومة وهي أساس نجاح أي نادي كبير".

وأضاف: "كان لازم اللاعبين تروح تحيي الجمهور ويفهموا أن جمهورهم معاهم مش ضدهم إنما إيه اللي حصل مين المستفيد الأكبر أن يكون في خلاف ما بين الجمهور والمجموعة علشان ما يبقاش شايل الليلة لوحده؟ مين ورط الشناوي واللاعيبة في مشكلته مع الجمهور؟ الحقيقة هو لاعب واحد فقط وجوده سرطان داخل أي فريق هو كهربا وهو فعلاً كما قلت من قبل وبعض من أصدقائي الأهلاوية زعلوا مني قرار التوقيع معاه أكبر غلطة في تاريخ الأهلي".

ماذا حدث؟