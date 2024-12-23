وتقدم المنتخب البحريني عن طريق مهدي عبد الجبار في الدقيقة 19، قبل أن يضيف مهدي الحميدان الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 73 سجل مصعب الجوير هدف السعودية الأول، لكن البحرين عادت للتقدم من خلال محمد مرهون بعد ثلاث دقائق فقط.

وفي الدقيقة 86 سجل صالح الشهري هدف السعودية الثاني من ضربة جزاء.

وكانت مباريات الجولة بالمجموعة قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأحد، حيث فاز المنتخب العراقي، حامل اللقب، على نظيره اليمني 1-صفر.

وجاء هذا الفوز ليسجل به المنتخب السعودي رقما سلبيا أمام البحرين، إذ تعد هذه المرة الأولى في تاريخ لقاءات المنتخبين بكأس الخليج التي يحقق فيها المنتخب البحريني فوزا للمرة الثانية على التوالي أمام المنتخب الأخضر.

وكانت البحرين حسمت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس الخليج عندما فازت بهدف نظيف في نهائي نسخة عام 2019 وهو الانتصار الذي منح البحرين أول ألقابها الخليجية.

ولم يسبق للمنتخب السعودي أن خسر في مباراتين متتاليتين أمام البحرين، إذ يملك تفوقا رقميا بـ10 انتصارات مقابل 6 انتصارات للبحرين - بعد الفوز يوم الأحد - فيما حسم التعادل 4 لقاءات.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب البحرين أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب العراقي، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط.

وفي المقابل، بقي منتخب السعودية بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

جدير بالذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في المسابقة.