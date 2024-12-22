وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21 عن طريق أيمن محيوس، مستغلا هفوة من حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، لكن الأهلي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق وسام أبو علي.

وفي الشوط الثاني، فرض الأهلي سيطرته الكاملة وسجل 5 أهداف إضافية.

وسجل وسام أبو علي هدفين آخرين ليكمل "الهاتريك"، بينما سجل حسين الشحات في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبا، إلى 7 نقاط، ليتربع على القمة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

في المقابل، تجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة، عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمامستاد أبيدجان الإيفواري (متذيل الترتيب).

ويذكر أن متصدر ووصيف المجموعة فقط سوف يتأهلان لدور الثمانية بالبطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.