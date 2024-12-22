وقال الزمالك في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك" إن "الشكوى تضمنت حرص النادي على نجاح المسابقات في أجواء من العدالة والمساواة، وأن مجلس الإدارة يدرك واجبه تجاه النادي وجماهيره ويملك أدوات الحفاظ على حقوقه".

وأضاف أن "الفترة الأخيرة شهدت حملة ممنهجة لإرهاب الحكام وخلط الأوراق وتزييف الحقائق لمصلحة طرف بعينه، دبر ونفذ هذه الحملة، وأن تلك الحملة حققت بعض غاياتها وقادت التحكيم إلى أخطاء فجة كان آخرها ما ارتكبه طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز".

وأوضح أن "حكم المباراة الأخيرة دأب على مخالفة القانون وارتكاب أخطاء ضد نادي الزمالك على نحو ما تم تفصيله بالشكوى، وأن حكم مباراة سيراميكا سبق وأن كشف عن افتقاد الحيادية والموضوعية على نحو يستوجب المحاسبة".

وطالب نادي الزمالك بسرعة تدارك الأمر بخطوات إصلاحية جادة وفعالة أهمها إجراء تحقيق عاجل وإعلان النتائج بكل شفافية، مع منع طاقم التحكيم المذكور من إدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، وإحالة كل من يثبت فقدانه للحيادية والنزاهة إلى لجنة الانضباط.

وقال إن مجلس الإدارة يؤكد أنه يراقب عن كثب ما سيتخذه اتحاد الكرة ورابطة الأندية من خطوات لتصحيح المسار، ولن يسمح باستمرار تلك التجاوزات.

وأوضح، أن الزمالك يملك من الأدوات والإجراءات القانونية التصعيدية التي تحمي حقوق النادي ومطالبه العادلة.