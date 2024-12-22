وبعدما حقق انتصاره الأول على ملعب برشلونة منذ 18 عاما، ارتفع رصيد أتليتيكو إلى 41 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة، بفارق ثلاث نقاط أمام الفريق الكتالوني الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وكان برشلونة الفريق الأفضل في بداية المباراة وسجل بيدري هدفا بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة بعد انطلاقة رائعة إلى منطقة الجزاء، وتبادل التمريرات مع غابي.

ورغم هيمنته على المباراة، لم يتمكن برشلونة من تعزيز تقدمه بعد الاستراحة إذ لعب رافينيا كرة من فوق الحارس يان أوبلاك، لكنها اصطدمت بالعارضة، في حين اصطدمت تسديدة فيرمين لوبيز من مسافة قريبة بأقدام أوبلاك.

وأخفق روبرت ليفاندوفسكي في هز الشباك بعد تسديدة ضعيفة من مسافة قريبة تصدى لها أوبلاك.

وأدرك رودريجو دي بول التعادل مستغلا كرة لم يشتتها مارك كاسادو كما ينبغي على حافة منطقة الجزاء حيث أطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك في ثاني محاولة لأتليتيكو على المرمى بعد مرور ساعة على بداية المباراة.

وتألق أوبلاك في الدفاع عن مرماه من محاولات رافينيا وبيدري، وأبقى على حظوظ فريقه إلى أن أحرز البديل سورلوث هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلا عرضية من ناويل مولينا.

وقال أوبلاك "لم أفز في ملعب برشلونة منذ انضمامي لأتليتيكو، أخيرا تحقق الفوز. كانت مباراة صعبة، لكننا حصدنا النقاط الثلاث. فلنستمر على هذا المنوال.