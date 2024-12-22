وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.

وكانت المواجهة الختامية للبحرين والسعودية في نهائي النسخة قبل الماضية في الدوحة 2019، وتفوقت فيها الأولى 1-0، وحقق معها لقبه التاريخي الأول منذ انطلاقة البطولة في العام 1970.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المنتخب بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار، أجرى تدريباته على ملعب نادي اليرموك، استعدادا لمواجهة الأحد.

ويلعب المنتخب السعودي مع البحرين في اختباره الأول بالبطولة، قبل أن يواجه اليمن يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق يوم 28 من الشهر.