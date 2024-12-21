وكان من المقرر إقامة المباراة الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، حيث خسر الفريق أمام باتشوكا المكسيكي 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال عمراني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت، إن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير بحجم الأهلي. وأضاف: "الفريق يسعى لتقديم أقصى ما لديه والعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة إلى الجزائر، ولكن المواجهة لن تكون سهلة لأنها أمام بطل القارة".

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، متقدمًا بفارق نقطتين على ستاد أبيدجان الإيفواري متذيل الترتيب، ومتأخرًا بفارق نقطة عن الأهلي، ونقطتين عن أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المتصدر.