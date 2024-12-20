وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، يرغب في أن تتذكره الجماهير حتى بعد اعتزاله اللعب، كواحد من أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في اللعبة.

وفاز ألكسندر أرنولد بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة مرتين.

وصرّح اللاعب الدولي الإنجليزي في حديث بمدونة صوتية، لدى سؤاله عن الأشياء التي يرغب في تحقيقها: "بالطبع الفوز بالمزيد من البطولات لكن على المستوى الشخصي أريد أن أبني إرثا لي كلاعب وهذا شيء مهم".

وأضاف: "أريد أن يتم الحديث عني بأكبر قدر من الاحترام، خاصة بعد اعتزال اللعب".

وتابع: "خلال 10 أو 15 عاما إذا تم الحديث عني كواحد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، أو أفضل ظهير أيمن، هذا ما ألعب من أجله الآن واستخدمه كحافز لي".

وتستمر التكهنات حول مستقبل أرنولد في الوقت الذي تم ربطه بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، ويتبقى له أقل من أسبوعين ليكون قادرا على مناقشة عقد مبدئي مع الأندية الراغبة في ضمه.

لكن مع تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وارتداء أرنولد شارة قيادة الفريق في مباراة دور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية أمام ساوثهامبتون الأربعاء في غياب القائد الهولندي فيرغيل فان دايك، لازال لدى اللاعب وقت للتواجد في "أنفيلد".

واختتم ألكسندر أرنولد حديثه قائلا: "لقد كنت مشجعا وأعرف المشاعر جيدا في تلك اللعبة لدي أصدقاء من حولي جميعهم مشجعين، لذلك بالطبع أرى كل شيء وأنا أكثر قربا من الجماهير من اللاعبين الأخرين ولدي الكثير من العلاقات مع أشخاص محبين للنادي".