وافتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من زميله فينيسيوس جونيور. وبعد بداية الشوط الثاني، أضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 53، مما عزز تقدم الفريق الملكي.

وفي الدقيقة 84، اختتم فينيسيوس جونيور الثلاثية لريال مدريد من ركلة جزاء، ليؤكد الفوز الكبير.

ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي في البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتي حلّت محل كأس العالم للأندية بعد تعديل نظامها لتقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا.

وستستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى من البطولة الجديدة في الصيف المقبل. بهذا الانتصار، يواصل ريال مدريد هيمنته على البطولات القارية ويضيفه إلى سجله الحافل بالإنجازات.