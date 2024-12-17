وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، المتوج مع ريال مدريد الإسباني بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، والإسباني رودري الذي قاد مانشستر سيتي الإنجليزي للقب الدوري المحلي لموسم رابع تواليا، وساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، مما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

لكن في العالم العربي، تتجه الأنظار نحو "جائزة بوشكاش"، التي تمنح لأجمل هدف خلال العام، وينافس فيها هدفان عربيان.

مقصية بن زية

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غضب الشارع الرياضي الجزائري، الإثنين، بتجاهله الهدف الرائع للنجم ياسين بن زية، خلال توزيع جائزة أجمل هدف إفريقي لعام 2024.

لكن الجزائر تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، مساء الثلاثاء.

بن زية سجل واحدا من أجمل أهداف المنتخب الجزائري عبر التاريخ، خلال كرة مقصية سكنت مرمى جنوب إفريقيا، في مارس الماضي، خلال مباراة ودية.

صاروخية الهيدوس

قائد منتخب قطر حسن الهيدوس، هو المرشح العربي الثاني لجائزة "بوشكاش"، بفضل تسديدته الرائعة في مرمى منتخب الصين، ضمن منافسات كأس آسيا 2023.

وسجل الهيدوس أحد أجمل الأهداف العربية مؤخرا، في يناير الماضي، ويطمح بتحقيق جائزة "بوشكاش" خلال حفل الدوحة مساء الثلاثاء.

من المرشحون الآخرون؟