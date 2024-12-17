وقدم لوكمان موسما استثنائيا مع منتخب نيجيريا، وقاده لنهائي أمم إفريقيا 2023، كما قاد ناديه أتالانتا الإيطالي للقب "يوروبا ليغ" بتسجيله ثلاثية في النهائي أمام باير ليفركوزن الألماني.

وتفوق لوكمان على 4 مرشحين نهائيين آخرين، وهم سايمون أدينغرا (كوت ديفوار) وأشرف حكيمي (المغرب) وسيرهو غيراسي (غينيا) ورونوين وليامز (جنوب إفريقيا).

واستمر الغياب العربي عن الجائزة، حيث كان المصري محمد صلاح آخر عربي حقق الجائزة، في 2018، أي قبل 6 أعوام.

جوائز من نصيب العرب

وبالرغم من غياب العرب عن الجائزة الأكبر خلال الحفل، إلا أن العرب حققوا 6 جوائز أخرى، وهي:

جائزة رئيس الكاف "للإنجاز الاستثنائي" منحت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حقق الأهلي المصري جائزة أفضل ناد في إفريقيا لعام 2024.

منح "كاف" الليبي معتز إبراهيم، جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2024. إبراهيم أدار نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، كما أدار لقاء نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وكونغو الديمقراطية.

حققت المغربية ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024.

جائزة أفضل لاعبة إفريقية محلية حازت عليها المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي المغربي.

جائزة أفضل "مدرب للسيدات في إفريقيا لعام 2024" حققتها مدربة نادي مازيمبي الكونغولي، المغربية لمياء بومهدي.

الجوائز الأخرى في العرس الإفريقي