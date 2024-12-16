واضطر اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 17 عاما للخروج في الدقيقة 75 من المباراة التي خسرها برشلونة 0-1 بعد إصابته في الكاحل الأيمن.

وكشفت المزيد من الفحوص التي خضع لها اللاعب، الإثنين، أنه يعاني من تلف في الأربطة وسيغيب حتى بداية العام الجديد.

وذكر النادي في بيان أن الفحوص التي خضع لها اللاعب الإثنين كشفت معاناته من إصابة من الدرجة الأولى في أربطة الكاحل. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الإصابة ستكون بمثابة ضربة موجعة أخرى لبرشلونة، الذي فاز في مباراة واحدة فقط في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني، حيث تقلص الفارق بين برشلونة ومنافسيه أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ويغيب يامال عن مواجهة أتلتيكو مدريد، الذي يتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة، المقرر إقامتها السبت المقبل.

وستكون مواجهة أتلتيكو هي الأخيرة لبرشلونة قبل العطلة الشتوية ولكن ربما يعود يامال في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو مطلع يناير.