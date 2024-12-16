وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام جاره ليخسر المباراة بنتيجة 2-1.

وقال غوارديولا في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي إن هناك عناصر من طريقة لعبنا الطبيعية غير موجودة، ويحتاج إلى معرفة ما هي لإعادة فريقه إلى طريق الانتصارات.

واعتبر المدرب الإسباني أن: "هناك شيء نفتقده".

وأضاف: "عندما تفوز بالمباريات تكون الطاقة أعلى، لكن وظيفتي ليست مجرد الفوز بالمباريات ورفع البطولات، أنا أعمل للتعامل مع هذه المواقف، ربما في عام واحد أو عام ونصف خسرنا 8 مباريات، والآن في شهر و10 أيام خسرنا 8 مباريات من أصل 11".

وتابع غوارديولا: "كنا في صدارة الدوري والفريق الوحيد الذي لم يهزم في أوروبا قبل هذه الخسائر، نحن نادي كبير وأنا هنا بسبب ما فعلناه في الماضي. لولا ذلك لما دعمت الأندية مدربها".

وأكد غوارديولا أنه شعر أن فريقه لم يكن مسيطرا تماما على المباراة، رغم تقدمه بهدف مع دخول المباراة لحظاتها الأخيرة.

وقال: "في الماضي ربما كنت أفترض أننا يمكن أن نفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لكن في الموقف الذي نحن فيه لم أفكر في ذلك أبدا".

وتابع:" نحن نلعب دائما بهذا الهدوء الذي لا نملكه الآن بعد عدد المباريات التي خسرناها. أحيانا تساعدك الروح على إيجاد القوة في هذا النوع من المباريات. كنا هناك لكن الأمر لا يتعلق بذلك".

وأصر غوارديولا: "أنا المدرب وعلي أن أجد الحل".