وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي في المباراة التي أقيمت السبت بالتعادل السلبي.

وكان باتشوكا قد تأهل إلى هذا الدور من خلال فوزه على بوتافوغو البرازيلي، فيما فاز الأهلي على العين الإماراتي 3- صفر.

وبهذا الفوز، تأهل باتشوكا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل بالدوحة والذي استضاف نهائي مونديال قطر 2022.

وسنحت فرصتان أمام الأهلي لحجز بطاقته إلى النهائي في ركلات الترجيح بعدما أهدر الفريق المكسيكي أول ركلتين عبر قائده الدولي الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، تصدى لها محمد الشناوي، والإسباني بورخا باستون، سددها فوق العارضة، لكن محمود كهربا وعمر كمال أهدرا الركلتين الأخيرتين للفريق المصري حيث تصدى الحارس كارلوس أوسكار لمحاولة الأول، فيما سدد الثاني بجوار القائم الأيمن فانتهت السلسلة الأولى بالتعادل 3-3.

وخاض الفريقان السلسلة الثانية من ركلات الترجيح التي أهدر خلالها خالد عبد الفتاح بتسديده في العارضة.

وكان الأهلي يمني النفس في أن يصبح رابع فريق عربي يبلغ النهائي وخوض مباراة القمة بعد أن سبق له المشاركة تسع مرات في كأس العالم للأندية بنظامها السابق (بلغ نصف النهائي ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات العربية المتحدة و2023 بالسعودية).

لكن باتشوكا وقف عقبة في طريقه للمرة الثانية بعدما حرمه من بلوغ نصف النهائي في نسخة 2008 في اليابان، ووقتها تقدم الأهلي بقيادة مدربه التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه 2-0 في الشوط الأول، قبل أن يقلب الفريق المكسيكي الطاولة بإدراك التعادل في الثاني وفرض وقت إضافي شهد تسجيله لهدفين آخرين فودع الأهلي البطولة التي احتل فيها المركز السادس.