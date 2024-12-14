وضمت تشكيلة الأهلي المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله. الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور. الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، أكد أن فريقه يسعى لدخول التاريخ، وذلك من خلال الفوز على باتشوكا والتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" لكرة القدم.

والفائز في مواجهة اليوم سيلتقيريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر.

وكان باتشوكا قد تأهل إلى هذا الدور من خلال فوزه على بوتافوغو البرازيلي، فيما فاز الأهلي على العين الإماراتي 3-0.