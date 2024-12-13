ويأمل الأهلي بالوصول لنهائي البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومواجهة ريال مدريد الإسباني في الدوحة، مساء الأربعاء المقبل.

وقبل ذلك، سيتعين على الأهلي مواجهة بطل بطولة "كونكاكاف"، باتشوكا المكسيكي، الذي أطاح ببطل أميركا الجنوبية، نادي بوتافوغو البرازيلي، بثلاثية نظيفة.

وسيدير اللقاء الذي سيقام على "استاد 974" في الدوحة، الحكم الإيراني الدولي علي رضا فغاني.

الخطيب يحذر

وبحسب موقع المصري اليوم، عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة في الدوحة، طالب فيه اللاعبين بعدم الانسياق وراء أي استفزازات قد تحدث خلال المباراة، مشددًا على ضرورة احترام قرارات الحكم الإيراني رضا فغاني، وهو ما اعتبره البعض قلقا من قرارات الحكم.

وفور الإعلان عن تعيين فغاني لإدارة اللقاء، توالت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي والمخاوف لدى جماهير الأهلي من أن يؤثر أداء الحكم على سير المباراة.

حكم مثير للجدل

وفغاني اشتهر بقراره المثير للجدل في بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما قلب موازين قمة العراق والأردن في دور الـ16، بقرار يلاحقه حتى اليوم.

خلال لقاء العراق والأردن في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا في قطر 2023، وبينما كان المنتخب العراقي متقدما بنتيجة 2-1، قرر فغاني طرد نجم العراق أيمن حسين، بسبب "المبالغة والإطالة" في الاحتفال بهدف.

وبعد تسجيله هدف التقدم للعراق، احتفل حسين بعدة طرق، قبل أن يتفاجأ بالبطاقة الحمراء.

المنتخب الأردني بعدها سجل هدفين متأخرين، وهزم العراق، مما أدى إلى حملة عراقية غاضبة موجهة تجاه الحكم الإيراني، الذي يحمل الجنسية الأسترالية.

ومنذ واقعة مباراة العراق والأردن، لم يمنح فغاني إدارة "مباريات كبيرة"، حتى في تصفيات كأس العالم 2026، واكتفى الاتحاد الآسيوي بمنحه مباريات "متوسطة".

أزمة نهائي أبطال آسيا

قبل تلك الواقعة، أثار الحكم الإيراني أزمة كبرى، خلال تحكيمه لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014، بين الهلال السعودي ووسترن سيدني الأسترالي.

وشهد اللقاء "أخطاء فادحة" تضرر منها فريق الهلال الذي حرم الحصول على ركلتي جزاء صريحتين، بشهادة معظم المحللين المختصين، بما في ذلك التلفزيون الأسترالي الذي أشار باستغراب شديد لموقف الحكم الإيراني، ولاحقا الحكم الياباني نيشيمورا في لقاء الإياب أيضا.

وشددت إدارة الهلال وقتها عبر بيان صحفي على رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة بحتمية تحمله لمسؤولياته ووضع حد لمثل هذه الأخطاء الفادحة التي شهدتها المباراتان (الذهاب والإياب) وشوهت سمعة الاتحاد الآسيوي.

عودة فغاني للأضواء

وسيعود فغاني بقوة للساحة الدولية الآن، عندما يدير لقاء الأهلي وباتشوكا، مساء السبت، في موقعة حساسة جدا للفريقين، حيث يملكان حلم الوصول لبطولة عالمية للأندية لأول مرة بتاريخهما، ومواجهة العملاق التاريخي لكرة القدم، نادي ريال مدريد.

الأنظار ستتجه نحو الدوحة مساء السبت، لكنها أيضا ستراقب أداء الحكم "المثير للجدل"، الذي لا زال يعاني من قرار الطرد الغريب لنجم منتخب العراق.

وسبق لفغاني أن أدار مباريات في مونديال 2022 في قطر، وكذلك مباريات في بطولات سابقة لكأس العالم للأندية، بينها فوز الرجاء المغربي على مونتيري المكسيكي في نسخة 2013 في المغرب، ونهائي مونديال الأندية لنسخة 2015 بين برشلونة الإسباني وريفر بلايت الأرجنتيني، الذي انتهى لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 3-0.