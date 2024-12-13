ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو المقبل، ولا تزال المفاوضات جارية بين ممثلي اللاعب وإدارة ليفربول من أجل تمديد التعاقد.

وصرح سلوت في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة ليفربول وضيفه فولهام، المقررة غدا السبت، بالمرحلة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "أعمل مع الكثير من اللاعبين المميزين هنا ومحمد صلاح هو بالتأكيد واحد منهم. لكنه أيضا واحد من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف، مثل المهاجمين الآخرين لدينا".

وأضاف سلوت: "إنه أحد الأسباب وراء احتفاظنا بشباكنا نظيفة في العديد من اللقاءات، لأننا ندافع بـ 11 لاعبا ونهاجم بـ 11 لاعبًا وهو واحد من اللاعبين الذين يشكلون المنتج النهائي في هجماتنا. إنه يقوم بذلك بشكل جيد حقًا، على مدار سنوات، مع ليفربول ونأمل أن يستمر في القيام بذلك في الأسابيع المقبلة أيضا".

وفيما يتعلق بتجديد عقود صلاح وترينت أليكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك، صرح سلوت: "إنه أمر لا يقلقني. نحن نقبل الموقف كما هو. الوضع باق على ما هو عليه. إنهم يلعبون في ناد جيد جدا وهم يؤدون بشكل رائع حقا في الوقت الحالي. نأمل أن نحافظ على هذا الأداء لفترة طويلة".