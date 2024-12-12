وتضمنت القضية مزاعم بالاغتصاب في أحد فنادق المدينة، إلا أن التحقيق لم يسفر عن أدلة كافية لاستمرار الإجراءات القانونية.

تفاصيل التحقيق

ذكرت مارينا شيراكوفا، المحققة الرئيسية في القضية، أن التحقيق الذي أُجري على مدار الأشهر الماضية لم يتمكن من جمع أدلة كافية تدعم الاتهامات الموجهة.

وأوضحت شيراكوفا في بيانها أنه رغم وجود "شخص محدد" كان يشتبه به في الحادثة، إلا أن الأدلة لم تكن كافية لدعم الاستمرار في التحقيق أو توجيه اتهام. ولم يتم إشعار الشخص المشتبه به رسمياً بتورطه في الجريمة.

علاقة التحقيق بمبابي

على الرغم من عدم ذكر اسم المشتبه به بشكل صريح في البيان، أشارت بعض وسائل الإعلام السويدية إلى أن التحقيق كان يتعلق بكرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد.

مبابي كان قد زار ستوكهولم في أكتوبر 2023 خلال فترة توقف الدوري الإسباني، ما دفع العديد من وسائل الإعلام إلى التكهن حول تورطه في القضية.

في ذلك الوقت، نفى الفريق القانوني لمبابي تلك التقارير، مؤكدين عدم صحتها.

من جانبه، أدلى مبابي بتصريحات عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية، حيث عبر عن دهشته من التقارير التي ربطت اسمه بالقضية، مؤكداً أنه لم يتلقَ أي اتصال من السلطات السويدية بشأن التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن كيليان مبابي كان قد زار ستوكهولم في 10 أكتوبر 2023، أثناء فترة توقف مباريات الدوري الإسباني، بينما كانت مباريات المنتخب الفرنسي في دوري الأمم قد أُلغيت.

وعلى الرغم من أن النيابة السويدية أكدت في ذلك الوقت فتح التحقيق، إلا أنها امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول التحقيق. وفي النهاية، أُغلق التحقيق بعد أن أكدت النيابة أنه لا توجد أدلة كافية للمضي قدماً في القضية.