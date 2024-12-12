وقال الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس"، الخميس: "أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعبا، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034".

وأضاف: "أثق في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان سوف تنظم بطولة استثنائية نفخر بها جميعا وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح".

وفي منشور آخر، قال الشيخ محمد بن زايد: "أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال".

وتابع: "أثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيكون استثنائيا. تمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح".