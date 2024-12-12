وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق فيران توريس (ثنائية) ورافينيا، فيما سجّل سيرهو جيراسي هدفي دورتموند.

وفي الجولة ذاتها، تغلب أرسنال على موناكو بثلاثية، وشتوتغارت على يانغ بويز بنتيجة 1-5، وميلان الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد.

وتفوّق يوفنتوس على مانشستر سيتي بثنائية، وفينورد الهولندي على سبارتا براغ بنتيجة 2-4، وليل على شتورم غراتس النمساوي بثلاثة أهداف لاثنين، وأتلتيكو مدريد على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف لواحد.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة بنفيكا وبولونيا.