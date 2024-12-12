وسجل أهداف باتشوكا بطل منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) المغربي أسامة الإدريسي (50) والبديل الكولومبي نلسون ديوسا (66) والفنزويلي سالومون روندون (80)، ليحقق نتيجة مفاجئة على بوتافوغو بطل كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

ويواجه باتشوكا الأهلي بطل إفريقيا في 14 الحالي في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية في 18 الحالي.

وكان باتشوكا توّج بطلا لكونكاكاف بفوزه على كولومبوس كرو الأميركي 3-0 في مطلع يونيو الماضي.

ووضعت الهزيمة حدا لأسبوعين رائعين لبوتافوغو فاز خلالهما بكأس ليبرتادوريس وتوج بلقب الدوري البرازيلي.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة للاعب باتشوكا إلياس مونتيل لكنه سدد بعيدا عن القائم. ثم حاول زميله روندون إلّا أن حارس الفريق البرازيلي تصدى لمحاولته.

ونجح باتشوكا في افتتاح التسجيل عندما تلقى الإدريسي تمريرة براين غونزاليس الذكية داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك (50).

وضغط بوتافوغو بحثا عن هدف التعادل لكن البديل ديوسا ضاعف تقدم فريقه بتسديدة من زاوية ضيقة مرت من تحت جون حارس بوتافوغو (66).

وحسم روندون النتيجة في صالح باتشوكا نهائيا مستغلا هجمة مرتدة سريعة (80).