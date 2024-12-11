وقال أبوريدة حسب المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، أنه يتقدم بالتهنئة للشعب السعودي، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الشباب والرياضة السعودي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بحقوق تنظيم مونديال 2034.

كما تقدم أبوريدة بالتهنئة لياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذه المناسبة، مؤكدا أنه "على ثقة كبيرة بأن المملكة العربية السعودية ستبهر العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها سوف تكون على أتم الاستعداد ليخرج الحدث بأقوى شكل نتمناه جميعا".

يذكر أن المملكة العربية السعودية سوف تصبح ثالث بلد عربي يستضيف كأس العالم بعد قطر، التي احتضنت نسخة 2022، والمغرب، الذي تم منحه اليوم أيضا شرف تنظيم المونديال عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

تهنئة للمغرب

كما حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي تهنئة المغرب بالإعلان رسميا عن اشتراكها في تنظيم نسخة كأس العالم عام 2030 .

وقال أبوريدة حسب المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إنه يهنئ "الشعب المغربي الشقيق، والوزير فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة المغربية بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2039 ضمن الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال".

وأعرب أبوريدة، العضو في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، عن ثقته الكبيرة في أن المملكة المغربية ستكون شريكا فاعلا ومهما في إعجاب العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ.

وشدد أبوريدة على أن المغرب على أتم الاستعداد والجاهزية لإظهار قدراته في تنظيم هذا الحدث بالشكل الذي نطمح فيه جميعا".

يذكر أن المغرب أصبح ثاني بلد أفريقي يستضيف كأس العالم بعد جنوب أفريقيا، الذي نظم نسخة عام 2010، كما بات ثاني دولة عربية تحتضن المونديال، بعد قطر عام 2022.