وستقام البطولة المرتقبة بالنظام الجديد، وذلك بمشاركة 48 منتخبا، وهو النظام الذي سيتبع انطلاقا من مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تستضيف 5 مدن سعودية نهائيات كأس العالم 2034، وهي الرياض وجدة والخُبر ونيوم وأبها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن عن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.

ويسبق استضافة المونديال تنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس آسيا المقبلة سنة 2027.

وجاء الإعلان الرسمي لاستضافة السعودية خلال الجمعية العمومية للفيفا والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي.

ومن جهة أخرى، تم الإعلان رسميا عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030.