وكان اللاعب أحمد شاهين، نجم نادي المنصورة الرياضي المصري، قد نزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 60 من مباراة فريقه أمام نادي "المقاولون العرب"، إلا أن المدرب علاء نوح اضطر إلى إخراجه من الملعب مجددا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

رد فعل غاضب

وتفاجأ أعضاء الجهاز الفني لنادي المنصورة باللاعب أحمد شاهين ينفجر غاضبًا، ويتجه إلى مدربه علاء نوح، الجالس على دكة البدلاء، ودفعه على مقعده بطريقة كادت أن تسقطه أرضا وتصيبه في رأسه.

وقال أحد أعضاء الجهاز الإداري لنادي المنصورة الرياضي، إن زملاءه في الجهاز الفني تدخلوا على الفور لاحتواء الموقف وإخراج اللاعب من منطقة البدلاء والملعب بالكامل، ليتجه إلى غرفة الملابس، يبنما تعامل المدرب علاء نوح مع الأمر بهدوء.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الموقف أثار حفيظة من كانوا في الملعب، من الجمهور واللاعبين والفنيين والإداريين، ممن حضروا مواجهة الفريق أمام نادي المقاولين العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بـ3 أهداف مقابل لا شيء للمنصورة.

قرار حاسم

ولفت عضو الجهاز الإداري للنادي الرياضي المصري، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن اللاعب سيواجه خلال ساعات قرارًا بإيقافه وعرضه للبيع، نظرًا لتعامله بشكل يسيء إلى الكرة المصرية بشكل عام، بينما من المتوقع أن يطبق اتحاد الكرة عقوبات عليه.

يشار إلى أن اللاعب أحمد شاهين، بعد انتهاء المباراة التي شهدت واقعة تعديه على مدربه علاء نوح، صرح بأنه بصدد اعتزال كرة القدم، إذ كتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنا غلطان.

وقدم شاهين الاعتذار لجماهير نادي المنصورة وكذلك مجلس إدارة النادي، متمنيًا لهم التوفيق، ومؤكدًا في الوقت نفسه على أنه سيظل مشجعًا لبلده المنصورة، رغم قراره بعدم لعب كرة القدم نهائيًا، بعد تصرفه الذي وصفه بأنه "خارج عن إرادته".

من جانبه، يرى عضو الجهاز الإداري لنادي المنصورة الرياضي، أن إعلان أحمد شاهين اعتزاله كرة القدم مجرد مناورة، الهدف منها التخفيف من حدة الموقف والقرارات التي ستتخذ ضده، مؤكدًا أن اللاعب يأمل في أن يتمسك به جمهور النادي، وهو نوع من الضغط على المدرب علاء نوح.

وأكد أن اللاعب أحمد شاهين من أكثر اللاعبين المتمردين في صفوف نادي المنصورة، إذ أنه اعتاد عدم إطاعة قرارات المدير الفني للنادي، سواء في التدريبات أو على هامش المباريات، ودائم الاعتراض.