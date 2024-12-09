وضمت التشكيلة في الخط الأمامي إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور على حساب اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في هذه التشكيلة على مر العصور برصيد 17 مرة.

وكان جود بلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا أكثر اللاعبين حصولا على الأصوات برصيد 11176.

وكسر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هيمنة ريال مدريد ومانشسترسيتي على تشكيلة هذا العام.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين لهذا العام: