وخرج الفريقان بشباك نظيفة في المباراة التي أقيمت بجوهانسبرج بفضل يقظة الحارسين محمد الشناوي في الأهلي، وشين سيفو بصفوف أورلاندو، ليخرج كل فريق بنقطة.

بهذا التعادل يتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة، ولكن الأهلي يتفوق بفارق الأهداف.

وفي نفس التوقيت تعادل الرجاء البيضاوي المغربي مع مضيفه مانياما يونيون بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 / 1 في كينشاسا.

لم يحافظ الرجاء على تقدمه بهدف يوسف نجاري في الدقيقة 17، وأدرك الفريق الكونغولي التعادل بهدف جوزيف باكاسو بانكا في الدقيقة 79 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بهذا التعادل حقق الرجاء البيضاوي أول نقطة في مشواره بالمجموعة ليتذيل الترتيب، بينما رفع مانياما يونيون رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا.