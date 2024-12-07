وكان من المقرر إقامة قمة مرسيسايد على ملعب إيفرتون "جوديسون بارك" في وقت لاحق من السبت، إلا أنها أصبحت أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تأجيلها بسبب العاصفة دارا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال إيفرتون في بيان إن قرار التأجيل جاء بعد اجتماع لمجموعة استشارية معنية بالسلامة، حضره مسؤولون من الناديين إلى جانب ممثلين عن شرطة مرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول.

وأضاف البيان: "نظرا للمخاطر التي تهدد السلامة في المنطقة المحلية بسبب الرياح القوية والتحذير من زيادة احتمال هبوب رياح شديدة، الذي سيظل قائماً حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد، كان من الضروري تأجيل مباراة اليوم لأسباب تتعلق بالسلامة."

ونصحت شرطة مرسيسايد، أمس الجمعة، السكان بتجنب السفر غير الضروري حتى تتحسن الأحوال الجوية.

وأصدر نادي ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، بياناً قال فيه: "ندرك أن هذا القرار سيكون مخيباً للآمال بالنسبة للجماهير، لكن سلامة المشجعين والجهاز الفني واللاعبين تظل على رأس أولوياتنا".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بموعد المباراة الجديد، بما في ذلك التذاكر، في الوقت المناسب".

وكان من المقرر أن تكون هذه المباراة هي آخر قمة مرسيسايد تُقام على ملعب "جوديسون بارك" في الدوري الممتاز، قبل انتقال إيفرتون إلى ملعبه الجديد بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن مباراتين في دوري الدرجة الثانية تم إلغاؤهما أيضا أمس الجمعة بسبب الأحوال الجوية، وهما مواجهة بليموث أرجايل أمام أكسفورد يونايتد، وكارديف سيتي ضد واتفورد.

ويحل ليفربول ضيفاً على جيرونا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواصل إيفرتون، صاحب المركز الخامس عشر، مشواره في الدوري الإنجليزي عندما يواجه أرسنال يوم السبت المقبل.