وقاد ميسي (37 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، إنتر ميامي إلى احتلال المركز الأول في الدوري المنتظم برصيد قياسي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ 74 نقطة، وأحرز درع المشجعين للمرة الأولى.

ورغم ذلك، انتهى موسم ميسي، بطل مونديال قطر 2022، ورفاقه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية، بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في سلسلة من ثلاث مباريات.

وتألق بطل العالم في الملاعب الأميركية في موسمه الأول الكامل بعدما انضم إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، فسجل 20 هدفا إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في الموسم العادي خلال 19 مباراة، علمًا أنه غاب عن 16 مباراة لأسباب مختلفة، منها الإصابات.

وبات "البرغوث" الصغير عاشر لاعب من قارة أميركا الجنوبية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي، والخامس من الأرجنتين بعد كل من لوسيانو أكوستا، دييغو فاليري، غييرمو باروس شيلوتو وكريستيان غوميس.

وتُقام المباراة النهائية للدوري السبت وتجمع بين لوس أنجلوس غالاكسي ونيويورك ريد بولز.