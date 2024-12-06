وأوقعت قرعة مونديال الأندية، التي أُقيمت أمس الخميس في مدينة ميامي الأميركية، ريال مدريد في المجموعة الثامنة برفقة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي. وستُقام المسابقة لأول مرة بنظامها الجديد الذي يضم 32 نادياً في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

صرح بوتراغينيو لمحطة ريال مدريد التلفزيونية قائلا: "نعيش بداية المسابقة على أمل الفوز. عندما نتنافس، نضع نصب أعيننا التتويج بأي بطولة".

وأكد، أن ناديه سيحصل على دعم الآلاف من المشجعين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الفريق السعودي سيشكل تحديا قويا في البطولة.

وأضاف المسؤول في النادي الملكي: "يسعدنا أن نكون قادرين على جلب السعادة للجماهير في هذا البلد وأولئك الذين سيفدون من أوروبا. نأمل في الوصول إلى النهائي، وإذا أمكن، الفوز بالمسابقة".

وأوضح: "باتشوكا نادٍ مكسيكي عريق، ولن تكون الأمور سهلة. لقد لعبنا ضد الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، وهو نادي تطور كثيرا ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ. سيكون منافسا خطيرا. سنلعب أيضا ضد سالزبورغ الشهر القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وشدد بوتراغينيو قائلا: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن ذلك يأتي في نهاية الموسم، ولكن لدينا ثقة في الفريق. هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار".

وأوضح: "في الأيام الأولى من شهر يونيو، سيكون هناك لاعبون مع منتخباتهم الوطنية، وبعد ذلك، علينا أن نأتي إلى هنا. يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار للاستعداد بأفضل طريقة لبطولة كأس العالم للأندية، التي نستقبلها بحماس هائل".

واختتم تصريحاته قائلا: "في كل صيف نأتي إلى الولايات المتحدة، وفي كل ملعب نشعر بحب الناس. دون أدنى شك، سنحظى بدعم هائل من المشجعين. إنها ميزة، لكنها أيضاً التزام ومسؤولية بالنسبة لنا".

وكان الهلال قد التقى مع ريال مدريد في المباراة النهائية لنسخة مونديال الأندية عام 2022 في المغرب، والتي انتهت بفوز مثير للفريق الإسباني 5-3 على نظيره السعودي.