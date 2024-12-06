وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025 العين الإماراتي في المجموعة السابعة مع الوداد الرياضي المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وقبل إجراء القرعة بدقائق، قال رحيمي، البالغ من العمر 28 عاما، في دردشة إعلامية على قناة أبوظبي الرياضية، إنه يتوقع الوقوع في مجموعة تضم الوداد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

وعقب القرعة، قال الإعلامي الذي حاور رحيمي: "سفيان لم يكن طبيعيا.. كان نجم هذه الليلة، لأن توقعه كان صحيحا 100 في المئة".

وتعليقا على ذلك، ذكر رحيمي: "توقعت أثناء القرعة أننا سنقع مع مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد، وكانت هذه توقعات فقط".

وأضاف: "البطولة تحتاج لتركيز مختلف.. مجموعتنا قوية وسعداء أن نتواجد في هذا المحفل العالمي".