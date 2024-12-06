ويمثل الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي، الكرة العربية في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد، الذي يضم 32 فريقا وتجرى كل 4 سنوات، بدلا من إقامتها بشكل سنوي بمشاركة 7 أندية فقط.

ووفقا للقرعة التي أقيمت يوم الخميس بمدينة ميامي الأميركية، جاء الأهلي، الذي يشارك في المسابقة عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات خلال النسخ الخمس الماضية للبطولة القارية، في المجموعة الأولى المتوازنة التي ضمت بالميراس البرازيلي، الذي يشارك بعد فوزه بكأس كوبا ليبرتادوريس عام 2021، وبورتو البرتغالي، الذي سبق له الحصول على دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2004، وإنتر ميامي الأميركي، الذي يلعب في المونديال بصفته ممثلا للبلد المضيف.

وينطبق الأمر ذاته على الترجي، وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، الذي أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة المتوازنة نسبيا، برفقة فلامنغو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس عام 2021، وتشيلسي الإنجليزي، الذي حمل كأس دوري أبطال أوروبا في ذات العام، وأولمبيك ليون المكسيكي، الذي نال كأس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) عام 2023.

كما يبدو الأمر نفسه بالنسبة للهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخته لعام 2021، فرغم تواجد الفريق الأزرق بالمجموعة الثامنة بجانب ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (15 مرة) لكن وقوع سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي في المجموعة، قلل بشكل كبير من حدة المنافسة.

وعلى النقيض، تواجد العين، الفائز بالنسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، والوداد المتوج بدوري أبطال إفريقيا عام 2022، في المجموعة السابعة الحديدية بجانب اثنين من أندية الصفوة بأوروبا، حيث يتعلق الأمر بمانشستر سيتي الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2023 والمتوج بآخر نسخة لمونديال الأندية بنظامها القديم العام الماضي، ويوفنتوس الإيطالي، الذي سبق له الفوز بأبطال أوروبا عامي 1985 و1996.

جدول مباريات الأندية العربية الخمسة في البطولة

يخوض الأهلي، الذي أحرز الميدالية البرونزية بالنظام القديم لكأس العالم للأندية 4 مرات، المباراة الافتتاحية للمسابقة ضد إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 15 يونيو القادم، قبل أن يلتقي مع بالميراس ثم بورتو في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية، حيث سبق لنادي القرن في إفريقيا الفوز على الفريق البرازيلي العريق بركلات الترجيح في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بنسخة المسابقة عام 2020 بقطر، قبل أن يثأر أبناء السامبا من تلك الخسارة ويفوزون على الفريق الأحمر 2- صفر في قبل نهائي النسخة التالية عام 2021 بالإمارات.

وفي المقابل، لم يسبق للأهلي، صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية عربيا وإفريقيا مشاركة في مونديال الأندية بنظامها القديم (9 مرات) أن خاض أي مباراة رسمية ضد فريق بورتو البرتغالي، الذي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2004، وكذلك إنتر ميامي، الذي يشارك في المونديال بصفته ممثلا عن البلد المضيف.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي في 13 يوليو القادم.

وفي حال تأهل الأهلي لدور الـ16 في البطولة كمتصدر لمجموعته، سوف يلتقي مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية، التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأميركي، أما إذا صعد كوصيف لمجموعته، سوف يلعب مع متصدر المجموعة الثانية.

أما الترجي، فيبدأ مشواره في المجموعة الرابعة أمام فلامنغو بالجولة الأولى، ثم يلعب مع ليون وتشيلسي في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب، علما بأنه لم يسبق له اللعب أمام أي من الفرق الثلاث في أي مباراة رسمية من قبل.

وإن تأهل لدور الـ16 كمتصدر لمجموعته سوف يلعب الترجي، الذي شارك 3 مرات بالنظام القديم لكأس العالم للأندية، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي، أما إذا نال الوصافة، سوف يلعب مع متصدر المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة السابعة، يفتتح الوداد مشواره مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، بالجولة الأولى التي تشهد مواجهة أخرى بين العين ويوفنتوس.

وفي الجولة الثانية، يلعب الوداد مع يوفنتوس، في حين يلتقي العين مع مانشستر سيتي، ثم تشهد الجولة الختامية مواجهة عربية خالصة بين الفريقين المغربي والإماراتي، لتصبح المواجهة العربية الخالصة رقم 12 في تاريخ البطولة، وأول قمة عربية بالنظام الجديد لمونديال الأندية.

وسبق للعين أن خاض مواجهة عربية وحيدة في كأس العالم للأندية أمام الترجي بالدور الثاني لنسخة المسابقة عام 2018 التي استضافتها الإمارات، حيث فاز أصحاب الأرض 3 - صفر قبل أن يشقوا طريقهم نحو المباراة النهائية التي خسروها أمام ريال مدريد.

وبالنسبة للوداد، فسبق له أن لعب لقاء عربيا وحيدا أيضا بمونديال الأندية أمام الهلال السعودي بالدور الثاني لنسخة المسابقة التي جرت بالمغرب عام 2022، حيث تعادلا 1 - 1 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز الفريق السعودي 5 - 3 بركلات الترجيح.

ولم يسبق للعين، الذي يستعد لمشاركته الثانية بكأس العالم للأندية، أن لعب مع أي من منافسيه الثلاث بالمجموعة رسميا من قبل، وهو ما ينطبق أيضا على الوداد الذي لعب في مونديال الأندية عامي 2017 و2022.

وفي حال تصدر العين أو الوداد ترتيب المجموعة، سوف يلتقي أحدهما مع وصيف المجموعة الثامنة، الذي ربما يصبح الهلال، لتشهد البطولة مواجهة عربية أخرى، أما إذا تواجد أحد الفريقين في المركز الثاني سوف يلعب مع متصدر المجموعة الثامنة.

ويبدأ الهلال مسيرته في المجموعة الثامنة بمواجهة من العيار الثقيل مع ريال مدريد في الجولة الأولى، حيث ستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين في كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن التقيا في المباراة النهائية لنسخة المسابقة عام 2022، التي شهدت فوز الفريق الملكي باللقب عقب فوزه 5 - 3 على نظيره السعودي.

ويلعب الهلال، الذي شارك في مونديال الأندية أعوام 2019 و2021 و2022، مع سالزبورغ في الجولة الثانية، على أن ينهي لقاءاته بالدور الأول أمام باتشوكا، علما بأنه لم يسبق أن لعب ضد أي منهما على الصعيد الرسمي من قبل.